شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بحماية الشواطئ يحذر: جزء كبير من الدلتا مهدد بالغرق بسبب ارتفاع البحر نصف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العربى القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى إن جزء كبير من دلتا نهر النيل معرض للغرق بسبب ارتفاع سطح البحر المتوسط الذى تأثر بالتغيرات المناخية.

أوضح خلال كلمته فى الجلسة العامة باليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه أن التقديرات تشير إلى أن سطح البحر سوف يرتفع بفعل التغيرات المناخية إلى نصف متر خلال العقود القادمة وهو ما يتسبب فى غرق مساحات واسعة من الأراضى المنخفضة فى دلتا نهر النيل فى عدد من المحافظات عن مترين وهى مساحات واسعة للغاية.

أضاف أنه خلال العامين الماضيين شهدت السواحل المصرية ارتفاعا للأمواج بلغ 1.8 متر خلال النوات البحرية التى حدثت فى فصل الشتاء وقد دخلت مياه البحر الى العديد من المناطق، كما أن ارتفاع سطح البحر يهدد الكثير من الاستثمارات فى ست بحيرات فى شرق الدلتا، وهى استثمارات وطنية تقدر بالمليارات ويعتمد عليها الصيادون فى كسب رزقهم.

أكد أن وزارة الرى تنفذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

أكد أنه تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل وهو مشروع يهدف الى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بالأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل بخمسة محافظات (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة) ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.