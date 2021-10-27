تُشكل خطرًا على الصحة.. ضبط مدير مصنع بحوزته 68 طن سكر وعصائر بدون مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص- بمحافظة الشرقية، بحوزته (55 طن "سكر أبيض" بدون مستندات "مجهول المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "تحجر" – 13,75 طن "عصائر مختلفة الأنواع" منتج نهائي معبأة داخل عبوات بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الصناعية)، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.