إحباط ترويج 26 طن لحوم وكبدة مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1334 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بمحافظة الجيزة، بحوزته (17,1طن "لحوم مجمدة – كبدة مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما ضبطت الحملة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بمحافظة الشرقية، بحوزته (9,2 طن "كبدة مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.