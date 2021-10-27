أمن القاهرة: ضبط عقاقير غير مصرح بتداولها داخل صيدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية غير مصرح بتداولها داخل صيدلية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك صيدلية "هارب" - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط (عامل بالصيدلية "له معلومات جنائية") حال تواجده بالصيدلية، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة وغير المسجلة وممنوع تداولها ولا يصرح ببيعها– مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين دون تذكرة طبية لصرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.