استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جماهير الأهلي والإسماعيلي بالمدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يشهد استاد برج العرب استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي مع الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات.

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الأهلي.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقي لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذي يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلي جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.