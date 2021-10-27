القوى العاملة: الإمارات تحدث بروتوكول سفر المواطنين للدول التي تم منع السفر إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات يفيد بقيام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بتحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ لتعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافي والانفتاح التدريجي بالقطاعات الحيوية كافة والعودة للحياة الطبيعية الجديدة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم - أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا؛ لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

من جهتها.. قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن البروتوكول سيسمح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد-19) المعتمد، بالإضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح، ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة والحالات الإنسانية والبعثات الدراسية خارج الدولة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

وأضافت أنه يشترط على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على QR Code تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.

وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول، وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع، كما تضمن عددا من اشتراطات المغادرة وهي ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوجهة.

وأوضح البروتوكول أن هيئة الطوارئ والأزمات والطيران المدني تنصح بأنه يتوجب على المسافرين التوجه إلى المراكز الصحية في حال ظهور أعراض أو الإصابة بالفيروس وتبليغ سفارة الدولة حفاظا على صحة وسلامة المسافرين، لافتا إلى عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.​