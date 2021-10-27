أسعار مواد البناء| الحديد يرتفع 62% خلال عام و31 % للأسمنت (تقرير رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر الماضي وكذلك العام الماضي.

وينشر "الخليج 365"، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

وسجل سعر طن الحديد خلال أكتوبر الحالي 15500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه عن بداية الشهر، حيث بلغت حجم الزيادة 7% خلال الأيام القلييلة، و62% خلال آخر 12 شهرا حيث سجل الطن أكتوبر الماضي 9600 جنيه.

وبدأت الزيادة في التصاعد حيث سجل طن الحديد نهاية العام الماضي 11600 جنيه، ثم وصل لـ13 ألفا و600 جنيه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وأصبح بـ14 ألفا و500 جنيه في الفترة من مايو حتى سبتمبر.

أما الأسمنت بنوعيه الأبيض والبورتلاند العادي، شهد ارتفاعا أيضًا في الأسعار، حيث سجل طن الأسمنت البورتلاند العادي 1050 جنيها خلال أكتوبر فيما سجل في نفس الشهر من العام الماضي 720 جنيها، بارتفاع بلغ 31%، عن العام الماضي، و10.5% عن الشهر الماضي حيث سجل 950 جنيها.

وسجل طن الأسمنت الأبيض 2500 الشهر الجاري بزيادة بلغت 100 جنيها عن العام الماضي، بقيمة 4.2%.

وشهدت أسعار الزلط ارتفاعا بلغ 10%، حيث سجل متر الزلط المخصوص 155 جنيها، بزيادة بلغت 30 جنيها في المتر عن العام الماضي.

وشهدت أسعار الجبس استقرارا نوعا ما بباقي مواد البناء، حيث سجل طن الجبس الخاص بالفرم 920 جنيها وبزيادة 2.6% عن نفس الوقت من العام الماضي.