مصادر: نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي بسيارة إذاعة 4k و20 كاميرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري قرر نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بسيارة البث الجديدة 4k والتي استقدمتها الهيئة مؤخرا قبل مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن المباراة سيتم نقلها بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولفتت المصادر إلى أن المباراة سيتم نقلها بـ٢٠ كاميرا وواير كام، في إطار جهود الهيئة لنقل وإخراج بطولة الدوري بأفضل جودة ممكنة وفقا للإمكانيات التي وفرتها الهيئة مؤخرا بالتعاون مع الشركة المتحدة.

وذكرت المصادر أن المباراة سيتولى إخراجها المخرج محمد عبد العظيم (عظيمة)، والكي سبق له إخراج مباراتي مصر في تصفيات كأس العالم أمام أنجولا وليبيا.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس على ترددها وهو: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.