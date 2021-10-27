سوريا وليبيا والتعاون المشترك.. ماذا قال السيسي في المؤتمر المشترك مع نظيره الروماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروماني، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقًا من المبادئ الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولي وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وجدد الرئيس التأكيد على دعم مصر لتسوية وحل كل الخلافات والنزاعات بالطرق السليمة وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وقال إنه تم التأكيد خلال المباحثات مع رئيس رومانيا على التطلع لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في 24 ديسمبر القادم بما يتيح للشعب الليبي الشقيق فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع العناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني- إن المباحثات أكدت أيضًا حرصنا على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم أيضًا بحث ملف الأزمة السورية، حيث جددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2245 ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية لفرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغيرات ديموجرافية قسرية بتلك الدولة.

وشدد الرئيس على أنه ونظيره الروماني اتفقا على استمرار التعاون والتنسيق لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة بالمنطقة والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة، فضلًا عن أهمية تقاسم أعباء مسؤولية تلك الظاهرة بجانب تشجيع زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية

والفرص الحقيقية المتاحة في هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج في المجتمعات المختلفة وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة منها>

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع نظيره الروماني- إن المباحثات تناولت الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، ومجابهة الجهات الراعية للمنظمات الإرهابية والتي توفر الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعناصر تلك المنظمات والكيانات، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم التسامح وزيادة الوعي تجاه مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وأضاف الرئيس السيسي أنه استعرض مع نظيره الروماني الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تشمل التعاطي مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد، بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الرئيس يوهانيس على دعوته لزيارة رومانيا، قائلًا إنه يتطلع لزيارتها في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الرئيس السيسي، في ختام كلمته، عن سعادته وترحيبه بزيارة الرئيس الروماني إلى مصر، مبديًا عن صادق أمنياته باستمرار التقدم والاستقرار والازدهار لدولة رومانيا الصديقة.