اقتراح برلماني بتعميم التطبيق الإلكتروني للقاح كورونا بكل الوزارات والقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعميم التطبيق الإلكتروني للموبايل (Egypt Health Passport) في كل الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع، والقطاع الخاص بكل هيئاته ومؤسساته؛ لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح دون غيرهم.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أطلقت التطبيق سالف الذكر ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، من خلال إدخال بيانات المسافرين، ومن ثمَّ تتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين أو لم يحصل على اللقاح في الأساس؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه الخطوة تسهم بقوة في معرفة وحصر كل الأشخاص سواء الحاصلين على اللقاح أم لا، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، وتأتي في إطار التوسع في استعمال المنظومة الرقمية والميكنة.

وأشار النائب إلى أن هذا المقترح بدوره سيسهم بقوة في تطبيق قرار الحكومة الخاص بأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولًا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارًا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية في الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكل المواطنين.

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعميم التطبيق الإلكتروني للموبايل (Egypt Health Passport) في كل الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع، والقطاع الخاص بكل هيئاته ومؤسساته؛ لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح دون غيرهم.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أطلقت التطبيق سالف الذكر ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، من خلال إدخال بيانات المسافرين، ومن ثمَّ تتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين أو لم يحصل على اللقاح في الأساس؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه الخطوة تسهم بقوة في معرفة وحصر كل الأشخاص سواء الحاصلين على اللقاح أم لا، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، وتأتي في إطار التوسع في استعمال المنظومة الرقمية والميكنة.

وأشار النائب إلى أن هذا المقترح بدوره سيسهم بقوة في تطبيق قرار الحكومة الخاص بأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولًا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارًا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية في الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكل المواطنين.