شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 26 متدربا من 17 دولة أفريقية.. جامعة حلوان تنظم دورة عن الصناعات الخشبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية الدورة التدريبية فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت إشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وبحضور السفيرة علياء ابو النجا و ممدوح ربيع من الوكالة المصرية.

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه تم عقد الدورة التدريبية بحضور 26 متدرب من الكوادر الأفريقية من 17 دولة أفريقية، وهي جنوب السودان، مالي، أنجولا، ليبريا، جزر القمر، ساحل العاج، بوركينافاسو، مالاوي، تنزانيا، الكاميرون، موريتانيا، الجابون، وسيشل.

وتابع البيان ، يعد فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث من الفنون الحرفية التي تقوم بها الأيدي الماهرة لتحويل الخشب إلى فنون جميلة تطبيقية نابضة بالحياة، ويعتبر فن الحفر على الخشب من أقدم الفنون التطبيقية، سواء كانت حفرًا على الخشب أو نقشًا عليه أو تلوينه.

يتيح هذا الفن مساحة كبيرة من الإبداع والابتكار، من خلال تطويع قطع الأخشاب وسنفرتها، وتحويلها إلى قطع من مفردات الأثاث ذات طابع أقرب إلى الطبيعة في شكلها وتفاصيلها، محتفظاً بشكل الخشب الخام، ومظهره الطبيعي من خلال دمج الطبيعة مع بيئة الحياة العصرية.

تقوم بالتدريب في الدورة الدكتورة دينا فكري والدكتورة داليا عزت الأستاذة المساعدين بقسم التصوير الداخلي والاساس كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.