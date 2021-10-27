شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل العمالى بأبو ظبى يشارك جمعية سيدات مصر لقاءها السنوى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن جمعية سيدات مصر في أبوظبي عقدت اللقاء الترحيبي السنوي فى أحد فنادق الإمارات.

وقد شارك بلقاء الجمعية كل من: نسرين فتحي حرم الملحق العسكري، وحنان شاهين الملحق العمالي، وزينب حرم مساعد الملحق العسكري، والمستشار أسامة حمدي بسفارة جمهورية مصر العربية، والدكتورة ماريا رمسيس حرم القس بيشوي، والدكتورة هايدي فهمي حرم القس إبرام من كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوظبي .