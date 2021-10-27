شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس جامعة الأزهر يتوافدون على العاصمة الإدارية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أعضاء مجلس جامعة الأزهر على قاعة الاجتماعات بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة للبدء في أعمال الجلسة الشهرية للمجلس.

وقد أبدى قيادات جامعة الأزهر سعادتهم بجهود الدولة في التنمية والتطوير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأكيدهم على دعم المشروعات الاستراتيجية في الجمهورية الجديدة حيث تعد السابقة الأولى من نوعها، بأن ينعقد أول وأكبر مجلس جامعة في هذا المكان.

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة: أن جامعة الأزهر تدعم كافة الجهود التي تخدم الوطن وتشارك في كافة المبادرات الرئاسية إيمانا منها بأهمية هذه المشروعات العملاقة ودعما لجهود القيادة السياسية نحو التعمير وبناء الجمهورية الجديدة.