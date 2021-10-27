شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات البدرشين والحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على تفقد مستشفيات البدرشين المركزى والحوامدية العام فى إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أى معوقات .

شملت جوله محافظ الجيزة، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ورعاية حالات كورونا، إلى جانب العيادات الخارجية بالمستشفيات، للتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي.

كما حرص المحافظ ،علي تفقد أماكن إعداد الطعام والوجبات للمرضي بالمستشفيات(المطبخ) موجهاً بالاهتمام الكامل بالوجبات المقدمة للمرضى وحالة النظافة بالمكان وتقديم الخدمة علي أكمل وجه.

كما تفقد المحافظ الصيدلية الخاصة بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة المتابعة الدورية لتوافر عقاقير الأنسولين والأدوية الخاصة بالغسيل الكلوى بالكميات المناسبة، بالإضافة إلى وجود احتياطي إضافي من الادوية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وشملت جوله المحافظ داخل مستشفى الحوامدية العام والمخصص لعزل حالات كورونا معاينه اقسام الرعاية الخاصة بالحالات المصابه للإطمئنان علي الرعاية الطبيه المقدمة للمرضي.

كما تفقد محافظ الجيزة مركز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى الحوامدية، ومدي اقبال المواطنين لتلقي التطعيم، حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح، موجها بدعم المركز بأجهزة حاسب آلى إضافة للإسراع من وتيرة تسجيل الحالات وتحقيق أقصي أستفادة للمواطنين .

وحرص المحافظ على التواصل مع المواطنين المتلقين للقاح، مؤكدا لهم أن الدولة حرصت على توفير اللقاحات بكميات وفيرة، حرصا على سلامة المواطنيين .

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .