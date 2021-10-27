شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم أون لاين من المقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية، فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

وجاءت العظة الأسبوع الماضى تحت عنوان "أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور 37، حيث تناول قداسة البابا أهمية فضيلة الوداعة التى هى إحدى ثمار الروح القدس، وقدم عددًا من النماذج من الكتاب المقدس وقديسى الكنيسة الذين تحلوا بالوداعة.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضى سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع "أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ" الدرس الثامن من دروس هذه السلسلة.