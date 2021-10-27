شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تبدأ إعداد قاعدة بيانات لأعضائها فوق سن الـ60 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، إنها بصدد عمل قاعدة بيانات للأطباء فوق الـ 60 عام، وذلك لدعم التواصل الفعال معهم على مستوى الجمهورية، وتفعيل خدمات خاصة بهم بالنقابة العامة.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة مقرر لجنة الرواد فى نقابة الأطباء، فى بيان، أنه على الأطباء ملء النموذج المُخصص للتسجيل على قاعدة البيانات، وذلك لتسهيل التواصل مع الأعضاء وإبلاغهم بمواعيد تحديث المعاش المطلوب منعاً لتوقفه من قبل اتحاد المهن الطبية وكذلك لإبلاغهم بأي خدمات تقوم اللجنة بتفعيلها خاصة بالأطباء ممن تخطو سن المعاش.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، عن ملخص أعمالها خلال شهر أكتوبر الجارى، فى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم، مشيرة إلى أنه تم صرف 649 ألف جنيه، موزعين على: تقديم الدعم الدراسى لـ23 أسرة بمبلغ 72 ألف جنيه، والدعم العلاجى فى الحالات الطارئة بمبلغ 27 ألف جنيه، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأسر 14 شهيدًا من الأطباء جراء فيروس كورونا بإجمالي مبلغ 550 ألف جنيه.