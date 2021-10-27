بحث تأبين الأنبا كاراس.. تفاصيل لقاء الأنبا صليب مع مجمع كهنة المحلة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، أمس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى (مقر المطرانية) وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية.

وعقب القداس التقى نيافته الآباء الكهنة وألقى عليهم كلمة روحية، كما جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية إلى جانب التنسيق لترتيبات قداس ذكرى أربعين مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كاراس.

وتم الاتفاق على أن يقام قداس في كنيسة السيدة العذراء بالمحلة، بحضور نيافة الأنبا صليب ومجمع الآباء الكهنة صباح السبت ٢٠ نوفمبر المقبل، يليه حفل تأبين واستقبال المسئولين مساء السبت، على أن أن تخصص قداسات الأحد ٢١ نوفمبر بجميع كنائس الإيبارشية لذكرى الأربعين أيضًا.

وأصدر البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بتعين الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائبا بابويا لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها.

وجاء القرار من أجل رعاية أحوال الإيبارشية لحين رسامة أسقف عام لها، بعد وفاة الأنبا كاراس متأثرا بإصابته بكورونا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد صلى صلوات التجنيز بعد ظهر الجمعة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشاركه ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

كان نيافة الأنبا كاراس قد توفي، بعد صراع قصير مع وباء كورونا، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

وخدم الأب الأسقف المتنيح قبل نواله درجة الأسقفية في إيبارشية نقادة وقوص لمدة تقترب من ٢١ سنة وكيلًا للمطرانية.