25 نوفمبر.. أخر فرصة لتحويل الحاجزين بمركز شطا ممن خارج الأولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فتح باب قبول طلبات التحويل إلى الوحدات الجديدة التـى سيتم إنشاؤها بمركز شطا بمحافظة دمياط، تسليم خلال 36 شهرا لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 بدلاً من يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، وذلك للعملاء الحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن (الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء) سابقاً، والمحولين إلى الإعلان العاشر حالياً، والمنطبق عليهم الشروط، ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن العملاء الراغبين في التحويل واستكمال الحجز سيتمكنوا من الحصول على الوحدة السكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % سنوياً (متناقصة) لمدة 30 عاماً، والتـي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021 لمُنخفضي الدخل، علماً بأن سعر الوحدة السكنية الجديدة يبلغ 395 ألف جنيه قابل للزيادة فى حدود نسبة 10%، ويتم سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ من يناير القادم 2022 بواقع مبلغ ألفي جنيه للدفعة الواحدة، على أن يُسدد باقي ثمن الوحدة السكنية بحد أقصي نسبة 85% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري المدعوم، حيث يبدأ القسط الشهري للتمويل من 458 جنيها في حالة القسط المُتزايد، ويبدأ من 1400 جنيه في حالة القسط الثابت لمدة تمويل 30 عاما.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر بيع الوحدة السكنية سوف يشمل دعما نقديا مباشرا يتـراوح بين ٥ آلاف و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب، ويخصم من سعر الوحدة السكنية، وذلك بخلاف ما تتحمله الدولة من دعم غيـر مباشر لكل وحدة سكنية يتمثل في قيمة دعم عائد التمويل العقاري، وجزء من الأعباء التمويلية، وقيمة الانتفاع بالأرض.

وفي هذا الصدد نوهت، إلى خطوات وشروط التحويل للراغبين في استكمال إجراءات الحجز، حيث يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مُقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر، وعدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المُتقدم عليه، وعليه التوجه لأحد مكاتب البريد المُميكنة بمحافظة دمياط لسـحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بالمكتب بعد تحريره وتوقيعه، وسداد استكمال جدية الحجز بمبلغ ألف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب)، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء/تحت الإنشاء) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.