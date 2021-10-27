هدى تطلب الخلع: "نزلني الشغل وهو يطبخ ويمسح في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هدى. م" 28 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب الخلع من زوجها "طارق. س" 33 سنة، مبررة "عاوزني أنزل الشغل وهو يطبخ ويمسح".

وقال الزوجة في دعواها رقم 17 لسنة 2021 إنها تزوجت منذ 3 سنوات بعد قصة حب امتدت عامًا "زوجي معروف بأنه صاحب مهنة ومحل بيع فراخ وميسور ماديًا"، وإنها لم تتوقع أن يكون عصبيًا ويحب الجلوس في المنزل لفترات طويلة.

وقالت هدى إنها لم تعد تتحمل الوضع "زوجي لا يريد شيء إلا الجلوس بالمنزل والقيام بالطبخ والمسح، كلما طالبته بتغيير طبعه يبرر ذلك بتعرضه لمرض بقدمه فلا يقاوم الوقوف بالمحل".

وأضافت أن زوجها ينزل للعمل في الخامسة صباحًا وينتهي في الثالثة عصرًا "مبيعملش حاجة طول اليوم"، وأنه في أحد الأيام تشاجر مع شخص "فطلب منها النزول للعمل بالمحل على أن يجلس هو في المنزل.

تقول الزوجة إنها عملت لأشهر في المحل، لكنها لم تتحمل الاستيقاظ مبكرًا والوقوف المستمر بالمحل، فطالبته بعد أشهر رجوعه للمحل وجلوسها في المنزل فرفض وتشاجرا سوية.

غادرت الزوجة غاضبة لمنزل أسرتها، فلم يصالحها، ولجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى التي ما زالت منظورة أمام المحكمة.