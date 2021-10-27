شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع بقسط 50 جنيها فى الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مميزات عديدة يتمتع بها عداد الكهرباء مسبوق الدفع، تأتى دقة المحاسبة فى مقدمتها نتيجة عدم تدخل العنصر البشري في هذه المنظومة تماما، علاوة على أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية توفر إمكانية تقسيط ثمن العداد بدون فوائد للمواطن بواقع 50 جنيه شهريًا.

ونرصد فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع وطريقة تحويل العداد التقليدى لكارت وهى كالآتى:

أولا مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد، ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

ثانيا: كيفية تحويل العداد التقليدي لكارت:

1- تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي بآخر مسبوق الدفع.

2- تقديم طلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.