شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 11 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين فى المحافظات، حيث من المقرر أن توزع 10 أطنان من لحوم الأضاحى بمحافظات: "الجيزة- الغربية- الفيوم- أسيوط"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الجيزة و 2 طن لكل من محافظات "الغربية- الفيوم- أسيوط" ، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وكانت وزارة الأوقاف، أوضحت أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1371 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط - سوهاج - قنا- الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد - البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح ".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.