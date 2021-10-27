شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: السمنة من عوامل زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن السمنة من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى وطالبت بالحرص الدائم على الوزن المثالى.

وناشدت وزارة الصحة السيدات بالحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهم في المبادرة بعد إطلاقها.

ولفتت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50٪؜ بعد إطلاق المبادرة، حيث إن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5 % قبل؜ إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%؜.