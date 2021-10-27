شكرا لقرائتكم خبر عن تساهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة.. "الصحة" تحدد شروط التبرع بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن بلازما الدم تمثل 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم، وتجدد كل 48 ساعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "تبرعك بالبلازما يساهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة مثل الهيموفيليا وسرطانات الكبد". وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالحرص على التبرع بالبلازما لإنقاذ حياة الكثير من المرضى.

وجاءت شروط التبرع على النحو التالى:

1- السن من 18 إلى 60 عاما.

2- الوزن أكثر من 50 كيلو جراما.

3- ضرورة انتظام الضغط.

4- إذا كان المتبرع مريضا بالسكر فيشترط عدم أخذه للإنسولين.

5- لا يعاني من أى مشكلات صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.