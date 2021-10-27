شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج والمقررات الجديدة، بشكل يناسب فلسفة ومحتوى المقررات الدراسية الجديدة، مضيفة أن أعضاء هيئة التدريس أصبحوا مؤهلين لتدريس المناهج المطورة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 133 لسنة 2021، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.



وأشار إلى أنه فيما يخص كراسة الخط العربى تطبع للعام الدراسي 2021/2022 كما هي دون تغيير.



وحول نظام التقييم وأدواته، أكد القرار الوزاري على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلى 100)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).