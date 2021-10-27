شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد دورة فى اللغة الإنجليزية للأئمة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، خطة التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات، حيث تعقد الوزارة يوم الأحد المقبل 31 أكتوبر الجارى، فى أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للدفعة الثالثة من الأئمة والواعظات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم إجراء اختبار المكون الشرعى واللغوى صباح السبت المقبل، فيما تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بدءًا من مساء غد الجمعة، المتدربين، مشددة على الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع المديريات بتسهيل حضور المتدربين بالدفعة الثالثة للأكاديمية.