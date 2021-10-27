شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحصل على المساعدات النقدية ضمن "تكافل وكرامة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف وزارة التضامن الاجتماعى المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بصرف مساعدات نقدية لاكثر من 3.8 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.

و‎تتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية فى ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

‎أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، وأن يكون الأبناء من سن السادسة لسن 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

‎تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومي سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50"، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

‎كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في "ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن" - ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.