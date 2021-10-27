شكرا لقرائتكم خبر عن "عين شمس التخصصى" يبدأ اليوم أعمال عيادة تحضير زراعة الرئة لأول مرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مستشفى عين شمس التخصصى عن بدء أعمال عياده تحضير زراعة الرئة لأول مرة بمصر وهى المرحلة التى تسبق زراعه الرئه، بتعاون مصرى يابانى سعودى .

وسيتم استقبال الحالات بالعيادة بوجود أطباء لجنة زراعه الرئه اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بالعيادات الخارجية لمناظرة الحالات ولاحقا سيتم الاعلان بصورة دوريه عن أيام العيادات التحضيرية.

جدير الذكر أن جراحة زراعة الرئة هى جراحة يتم اللجوء إليها بسبب الفشل التنفسى الناتج عن العديد من الأمراض حيث لا تستطيع الرئه التالفة مواصلة وظيفتها، مما يعرض المريض لعلاج مكثف مع احتياجه لأوكسجين منزلى أو الوفاة.

وتهدف هذه الجراحة المتقدمة الى زرع فصين رئويين من متبرعين مختلفين بدلا من رئة المريض التالفة، ويستطيع المتبرع مواصلة حياته الطبيعية بنسبة 95٪؜ بعد ثلاثة أسابيع كممارسة الرياضة أو الإنجاب.