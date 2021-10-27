شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات أوقاف القاهرة والسويس والمنيا وبنى سويف توزع لحوم الأضاحى على المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن استقبال محافظات ( القاهرة- السويس- المنيا- بني سويف ) أمس الثلاثاء، 4 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف بواقع ( 4 ) أطنان لمحافظة ( السويس ) و( 3 ) أطنان لمحافظة ( القاهرة ) و( 2 ) طن لحافظتي ( المنيا- بني سويف )، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه ( 1361 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، بحسب بيان صادر عن الوزارة ، على عدة أمور ، أهمها :

التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .