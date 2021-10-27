القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة عددا من المحاور المرورية لحل أزمة غلق شارع الهرم لتنفيذ محطات مترو الأنفاق، والتغلب على الكثافات المرورية الناتجة عن غلق الشارع باتجاه ميدان الجيزة، ونستعرض فى النقاط التالية المحاور المرورية التى نفذتها المحافظة فى الفترة الأخيرة لحل مشكلة غلق شارع الهرم.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم بعد إغلاقه والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012