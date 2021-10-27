ماس كهربائي انتهى بتفحم طفلين.. ماذا حدث في فاجعة "شقة أوسيم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، ملابسات حريق أودى بحياة طفلين داخل شقة بمركز أوسيم شمال المحافظة.

معاينة الادلة الجنائية والحماية المدنية توصلت إلى أن والدة الطفلين غادرت المنزل لشراء بعض احتياجات المنزل تاركة طفليها بمفردهما.

في أثناء تواجد الأم بالخارج، حدث ماس كهربائي بالثلاجة نتج عنه شرز تسبب في نشوب حريق بغرفة الأطفال التي احترقت بالكامل.

اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي وبمشاركة مدير قطاع إطفاء الشمال.

تبين بالفحص تحت إشراف اللواء عمرو طلعت والعقيد مروان مشرف نشوب الحريق في غرفة أطفال احترقت محتوياتها بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفل (دياب محمد 5 سنوات) وشقيقه (عبده 3 سنوات).

الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم وجه بنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى. تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.