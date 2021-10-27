مديرة برنامج أممي: الحرمان من حق الوصول للمياه يؤثر على الإنسان وقدرته المادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت سلمى يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية بمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات، إن المياه عنصر مهم جدًا في حياة الإنسان.

وأضافت يسري، في كلمتها خلال الجلسة العامة الثالثة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن الحرمان من الحق في الوصول للمياه لا يؤثر على الإنسان وصحته، ولكن على قدرته المادية أيضا؛ فتوفير مياه شرب نظيفة يوفر الوقت والمجهود، وخاصة للسيدات في المنازل.

وأشارت إلى أن "هابيتات"، تشارك في برامج مختلفة لها علاقة بتوصيل مياه الشرب النظيفة في العديد من دول العالم، وبينها مصر، "وقد أطلقنا منذ بداية عملنا في مصر، عام ٢٠٠٨، العديد من البرامج التي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشراكة الوثيقة مع الأهداف الوطنية، مثل برنامج مصر ٢٠٣٠".

وقالت إن هذه البرامج تستهدف التكامل مع الطرق التقليدية لتوصيل مياه الشرب بمجموعة من الحلول والأفكار المبتكرة.

وأشارت إلى أن أكثر من مليوني مواطن في مصر استفاد من برامج هابيتات لتوصيل مياه الشرب النقية.