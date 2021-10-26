شكرا لقرائتكم خبر عن علوم القاهرة على رأس قائمة أعلى 2% من علماء العالم المتميزين بقائمة ستانفورد الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحتلت كلية العلوم بجامعة القاهرة قائمة الجامعة ممن أدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة السفير ‏Elsevier‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2021، بوجود 36 عالما من بين علمائها من مختلف التخصصات العلمية وسط هذه القائمة بنسبة 45.5% من إجمالي العلماء المدرجين من جامعة القاهرة بالقائمة الدولية.

وقال بيان صادر عن كلية العلوم، إن قسم الكيمياء بالكلية احتل 25 مقعدا وتلاه قسمي الفيزياء والرياضيات بعدد 4 علماء لكل منهم, ثم قسم الفيزياء الحيوية بمشاركة عالمين وأخيرا قسم الجيوفيزياء بمشاركة عالم واحد. وبلغت نسبة مشاركة عضوات هيئة التدريس 25% من إجمالي نسبة أعضاء هيئة التدريس بقائمة علوم القاهرة.

وقد تضمت قاعدة البيانات أكثر من 100,000 من كبار العلماء، حيث ‏وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏h‏، ومؤشر ‏hm‏ المعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهم من المؤشرات. وتم تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و176 حقلاً ‏فرعياً. كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء.

من الجدير بالذكر أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه ‏القائمة بلغ 923 عالما من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية.، وهذه قائمة علماء كلية العلوم