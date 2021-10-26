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شكرا لقرائتكم خبر عن علوم القاهرة على رأس قائمة أعلى 2% من علماء العالم المتميزين بقائمة ستانفورد الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال بيان صادر عن كلية العلوم، إن قسم الكيمياء بالكلية احتل 25 مقعدا وتلاه قسمي الفيزياء والرياضيات بعدد 4 علماء لكل منهم, ثم قسم الفيزياء الحيوية بمشاركة عالمين وأخيرا قسم الجيوفيزياء بمشاركة عالم واحد. وبلغت نسبة مشاركة عضوات هيئة التدريس 25% من إجمالي نسبة أعضاء هيئة التدريس بقائمة علوم القاهرة.
وقد تضمت قاعدة البيانات أكثر من 100,000 من كبار العلماء، حيث وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر h، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، وغيرهم من المؤشرات. وتم تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و176 حقلاً فرعياً. كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء.
من الجدير بالذكر أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه القائمة بلغ 923 عالما من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية.، وهذه قائمة علماء كلية العلوم
قائمة اساتذة كلية العلوم بجامعة القاهرة بقائمة ستانفورد الامريكية