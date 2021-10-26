شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيسًا لجامعة بني سويف.

● الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه عطية، رئيسًا لجامعة سوهاج.

● الدكتور عبدالناصر محمد حسن يس، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون لشئون التعليم والطلاب.

● الدكتور عرفه صبري جمعة حسن، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور محمد فاروق عبدالسميع علي، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب.

● الدكتورة إيمان بكر محمد خضر، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

● الدكتور رضا عبدالوهاب أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة.

● الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عبدالعال، عميدًا لكلية التمريض جامعة حلوان.

● الدكتور الشحات سعد محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

● الدكتور ياسر محمد السيد عبدالعزيز، عميدًا لكلية التجارة جامعة دمياط.

● الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بنها.

● الدكتورة سحر توفيق نسيم محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة.

● الدكتور مجدي زكريا رشاد محمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة.

● الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج، عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ.

● الدكتور طه أحمد إسماعيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

● الدكتور عبدالحليم مصطفى عبدالمنعم عكاشة، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.