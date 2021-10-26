شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية عن إلغاء مد حالة الطوارئ: يعكس مدى الاستقرار والأمن بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية، إن قرار إنتهاء حالة الطوارئ يوضح وضع البلد الداخلى من الاستقرار والأمن والرغبة فى التنمية المستديمة.

وأوضح باخوم، أن أول تعليق خرج رسميا من مجلس الوزراء بعد القرار، هو أهمية المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى التنمية المستديمة لكل المشاريع التنموية فى الشارع المصرى.

وذكر أن الكنيسة الكاثوليكية ترى أن هذا القرار يدل على مدى الاستقرار ومدى الأمان ومدى التطور الاقتصادى فى هذا البلد.