شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن مؤشرات جودة الهواء.. وتؤكد: نسبة ثانى أكسيد الكبريت تتوافق مع المسموح به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل وزارة البيئة والأجهزة الفنية التابعة لها بهدف تقصى الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة، والتى يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة، فقد أوضحت المراجعات لنتائج يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لإنبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى المسموح بها قانوناً بنسبة 100%.

وبذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت فى الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأيه عوامل خارجية.

وتقوم وزارة البيئة في إطار مسئوليتها عن حماية البيئة المصرية بنشر تقارير الإنذار المبكر على المواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية فى المناطق المختلفة.