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بالأسماء.. قائمة المعينين الجدد بالنيابة الإدارية دفعة 2014

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القاهرة - سامية سيد - ننشر القائمة الكاملة لأسماء الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، الذين تم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتاريخ 23 أكتوبر 2021، من دفعة 2014.

وكان صدر أمس الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين عدد 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021، وكانت الجريدة الرسمية نشرت القرار فى العدد 42 تابع لسنة 2021.

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أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 

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أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 

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أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 

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أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 

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أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 

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أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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