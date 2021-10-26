شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قائمة المعينين الجدد بالنيابة الإدارية دفعة 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر القائمة الكاملة لأسماء الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، الذين تم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتاريخ 23 أكتوبر 2021، من دفعة 2014.

وكان صدر أمس الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين عدد 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021، وكانت الجريدة الرسمية نشرت القرار فى العدد 42 تابع لسنة 2021.



أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية