شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومسجل خطر هدد بحرق أقاربه فى طما بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة طما الآن تبادل لإطلاق النار يبن الأجهزة الأمنية وأحد العناصر الإجرامية الخطرة الصادر بحقه حكم بالإعدام، والذى كان منذ أيام قام بالتهديد بحرق أسرة من أقاربه باسطوانات البوتاجاز بشارع بيت الأحمر، وقامت فتاة ببث مقطع فيديو تطالب فيه الشرطة بإنقاذ أسرتها.

وكانت الشرطة قد وصلت منذ قليل إلى منطقة ميدان أبو غريب بمدينة طما حيث تم تحديد مكان تواجد المسجل خطر وفرض كردون أمني علي المكان وفور وصول القوات بدأ المطلوب فى إطلاق الاعيرة النارية على الشرطة، وردت القوات علي مصدر النيران، حيث يتم التعامل معه بحذر شديد لوجود سكان بالمنطقة.

ويذكر أن فتاة تدعي أمنية خالد، تقيم بدائرة مركز طما قد قامت ببث مقطع فيديو على "فيس بوك" منذ عدة أيام، تستغيث فيه بالشرطة لقيام مسجل خطر من أقاربها بتهديد أسرتها بالحرق باسطوانات البوتاجاز، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الأجهزة الأمنية بالانتقال الفورى إلى المنطقة، وتم الدفع بمدرعتين، وعقب وصول القوات حدث تبادل لإطلاق النيران ولاذ المتهم ويدعي عمرو، 43 عاما بالفرار من المنطقة.

وتبين من التحريات وجود خلاف بين المتهم ووالد الفتاة، علي ملكية منزل بالميراث، وتم وضع تمركزات أمنية لمتابعة الحالة بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المسجل خطر للقبض عليه.

واليوم وردت معلومات بتواجد المطلوب بأحد العقارات بميدان أبو غريب، وتم تنفيذ مأمورية للقبض عليه، وعقب وصول القوات دارت اشتباكات بين الطرفين، ويجري التعامل مع المطلوب من قبل قوات الشرطة.