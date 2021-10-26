الرحلة المشؤومة.. مصرع أم وابنتها وإصابة أبنائها الأربعة في حادث بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب 4 أبناء أخرون في حادث مروري بطريق الفيوم، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين بالطريق المشار إليه.

انتقل على الفور العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم إلى محل البلاغ ترافقه قوة من ضباط المباحث تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش الهرم.

معاينة المقدم هيثم سكر وكيل الفرقة، توصلت إلى أنه أثناء سير سيارة ملاكي تقل أم وأولادها الخمسة، اختلت عجلة القيادة بيدها ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع الأم وابنتها الكبرى فيما أصيب 4 أخرون (3 بنات - ولد) نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم وحالتهم العامة غير مستقرة.

بدوره، وجه اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة نائبه لقطاع الغرب برفع حطام الحادث وتجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.