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الغرفة احترقت بالكامل.. مصرع طفلين في حريق شقة بأوسيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق في شقة سكنية بمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم.

اللواء جابر بهاء مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بثلاث سيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي وبمشاركة مدير قطاع إطفاء الشمال.

تبين بالفحص تحت إشراف اللواء عمرو طلعت والعقيد مروان مشرف نشوب الحريق في غرفة أطفال احترقت محتوياتها بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفل (دياب محمد 5 سنوات) وشقيقه (عبده 3 سنوات).

الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم وجه بنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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