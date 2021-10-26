بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 97 معاونًا للنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 498 لسنة 2021 بتعيين 97 معاونًا للنيابة الإدارية، بينهم 36 من السيدات، من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتقدَّم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

صرّح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، اليوم الثلاثاء.

إليكم قائمة المعينين الجدد في النيابة الإدارية: