نشرة الحوادث.. تغريم مرتضى منصور وإنقاذ طفلة وفتاة من التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

ضبط شخص تحرش بفتاة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش بالقاهرة.

صرخة تنقذ طفلة من أنياب ذئب بشري بالجيزة

صرخة طفلة أنقذتها من أنياب ذئب بشري كانت على شفا السقوط فريسة بين يديه. سرعان ما تدخل الأهالي وتمكنوا من ضبطه وتسليمه إلى الشرطة.

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ممدوح عباس وهاني العتال

قضت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بإلزام مرتضى منصور بأن يؤدى لممدوح عباس، وهاني العتال، مبلغ وقدره 200 ألف جنيه تعويضا عن واقعة سبهما وقذفهما.

31 أكتوبر.. الحكم على 11 متهمًا بـ "خلية المرابطون 2" الإرهابية

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي، على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة في القضية المعروفة بـ "المرابطون"، لجلسة 31 أكتوبر؛ للحكم.

الداخلية تدعو بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بـ"وادي النطرون"

وجهت وزارة الداخلية دعوة لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل "وادي النطرون" التابع لقطاع الحماية المجتمعية خلال الأيام المقبلة.

تأجيل دعوى تطالب بتغريم الفنان محمد رمضان لامتناعه عن تصوير فيلم "بطل عادي"

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنان محمد رمضان بتغريمة 12.5 مليون جنيه، لامتناعه عن تصوير فيلم "بطل عادى" للحكم نهاية أكتوبر الجاري.