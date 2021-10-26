تؤثر على معظم أنحاء البلاد.. الأرصاد تصدر أول بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النماذج العددية صدت حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد؛ ولكن يتم تحديثها والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميًا من قبل النماذج العددية، والمتوقعة أول الشهر المقبل.

وأضافت الهيئة، إن البلاد تتأثر في هذا الوقت من كل عام تقريبا بإمتداد منخفض السودان الموسمي وتعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف؛ وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وتابعت الهيئة: "تتعرض الكثير من المحافظات والمدن الشمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وسيتم ذكرها تفصليا في المنشورات القادمة.

وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوي، إلى أنها تتابع الحالة القادمة عن كثب وستصدر تنبؤ تفصيلي عن الأماكن التي ستتعرض لسقوط الأمطار، والحالة في مجملها متوسطة الشدة على معظم الأنحاء.