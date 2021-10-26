"سياحة النواب" تشيد بقرار السماح للمنشآت السياحية العمل بكامل طاقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهودها الكبيرة وتقديمها كافة أوجه الدعم لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا العالمية التي خلفت آثارًا سلبية على السياحة عالميًا.

وقالت البرلمانية، إن قرار السماح للمنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والأتوبيسات والمراكب السياحية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية ممتاز وله إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة ويأتي في ضوء حرص الدولة ومساندتها للقطاع السياحي والفندقي على تجاوز هذه الأزمة لأن الفنادق كانت تعمل بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية منذ يوليو الماضي، في إطار إجراءات مكافحة الجائحة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أن هذا القرار يؤكد نجاح الدولة بجميع مؤسساتها في إدارتها لأزمة كورونا الأمر الذى كان له مردود إيجابي في عودة حركة السياحة الخارجية لمصر.

وأوضحت النائبة، أن عودة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ياتي مع ضرورة التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن.​