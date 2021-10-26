تعرف على حالات إزالة آبار ومآخذ المياه الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص برئيس الجمهورية، بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ونص القرار في المادة الـ31:إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجاري المائية يلحق ضرار بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمي المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافي الضرر في المدة التي تحددها فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.

وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسور المجاري المائية بسبب خطرا للجسر يستوجب إزالته أو سدة جاز لها أن تكلف المالك أو المستأجر بإزالته أو سده في موعد مناسب، بحسب الأحوال، يعبن به إلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمي المياه.