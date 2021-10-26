بعد تداول فيديو عبر فيسبوك.. ضبط شخص تحرش بفتاة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " متضمنًا تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص حال استقلالها إحدى وسائل المواصلات "أتوبيس".

بالفحص تبين قيام الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتحرير محضر بتاريخ 25 الجارى بقسم شرطة المعادى لتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) لقيامه بالتحرش بها حال جلوسة خلف مقعدها بداخل أتوبيس إستقلته بدائرة القسم وتمكنت بمساعدة مستقلى الأتوبيس من ضبطه.

بمواجهته أنكر ما نسب إليه، ولم يعلل سببا لإدعائها عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.