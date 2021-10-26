ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (صاحب محل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذاً من مدينة كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.