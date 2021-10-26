صرخة تنقذ طفلة من أنياب ذئب بشري بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صرخة طفلة أنقذتها من أنياب ذئب بشري كانت على شفا السقوط فريسة بين يديه. سرعان ما تدخل الأهالي وتمكنوا من ضبطه وتسليمه إلى الشرطة.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بضبط عاطل شرع في الاعتداء على طفلة

وجه العقيد محمد امين مفتش فرقة الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة وكيله المقدم عمرو البطران. وتبين بالفحص أن عاطلا تتبع طفلة في أثناء سيرها بمنطقة سكنها وصولًا إلى مسكنها.

ما إن دلفت الطفلة إلى العقار سكنها حتى تبعها الشخص غريب الأطوار. مرت ثوان معدودة دوت معها صرخات الطفلة ليتجمع الأهل والجيران من كل حدب وصوب لاكتشاف مصدره.

همَّ الشخص بالهرب لكن ردة فعل الأهالي السريعة حالت دون فراره. تم إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت العقيد حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة.

تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.