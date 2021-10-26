تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ممدوح عباس وهاني العتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 13 تعويضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بإلزام مرتضى منصور بأن يؤدى لممدوح عباس، وهاني العتال، مبلغ وقدره 200 ألف جنيه تعويضا عن واقعة سبهما وقذفهما.

كان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، وهاني شكري عضو المجلس السابق، قد تقدما باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه إلى رئاسة نادي الزمالك، الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وذلك لوقف تنفيذ الحكم قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الثانية" قد قضت، الأحد الماضي، بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.