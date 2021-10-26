سقوط متهمين بـ"لف الحشيش" بحلوان في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث حلوان القبض على متهمين اثنين في واقعة "لف الحشيش" داخل توك توك بأحد شوارع حلوان.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر خلاله سائق "توك توك" يلف مخدرات في الشارع بمدينة حلوان، واعترضه أحد الجيران وحاول منعه وقام بتصويره ليرد الأخير قائلا "اسمي محمد شقاوة صورني براحتك".

توصلت التحريات التي أجراها الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في تحديد المتهم وتبين أنه يقيم بمنطقة الملاءة بعرب غنيم دائرة القسم وأمكن ضبطه هو وصديقه وعثر بحوزته على مخدر الحشيش.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.