"الصحة العالمية": تجربة مصر رائدة في إدارة جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قالت الدكتورة نعيمة الجاسر ممثل منظمة الصحة العالمية، إن جائحة فيروس كورونا، أظهرت وجود تحديات يجب مواجهتها منها توفير المياه، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في إدارة أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بعنوان "المياه والمجتمع"، وذلك في ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الجاسر إن جائحة كورونا ترتب عليها تحديات كبيرة أيضا سواء في المجال الصحي أو في عدة مجالات.. مشيرة إلى أهمية حصول الإنسان على حقه مياه نظيفة وصرف صحي.

وأضافت أن صحة الإنسان وارتباطها الوثيق بالمياه واكتمال السلامة البدنية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة هو لب أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية إعادة استخدام المياه في مجال الزراعة بعد معالجتها بشكل صحيح، وأهمية مراقبة مياه الشرب ومأمونيتها للحفاظ على الصحة العامة.

ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.